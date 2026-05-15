Antalya Kepez'de cinayet: Sebahattin Küpeli vefat etti

Para Alamayan Eski Çalışan Dehşet Saçtı

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi'nde kan donduran bir cinayet işlendi. Asfalt işleri yapan B.D. isimli iş verenden 150 bin liralık alacağı olduğunu iddia eden eski çalışan Bünyamin T., patronuna ulaşamayınca öfkesini başkasından çıkardı. İş yeri sahibinin akrabası olan ve aynı tesiste çalışan 65 yaşındaki Sebahattin Küpeli'yi telefonla arayarak tehditler savuran saldırgan, ardından cinayetin işleneceği adrese gitti.

65 Yaşındaki Emekli İşçiyi Acımasızca Bıçakladı

Olay yerine giden Bünyamin T., tartıştığı yaşlı adama acımasızca saldırdı. Aracından aldığı bıçakla Sebahattin Küpeli'yi hedef alan saldırgan; yaşlı adamı sol omuz, kol, yanak ve kafa arkasından olmak üzere 4 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Aldığı ölümcül darbelerle yere yığılan Küpeli, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

19 Suç Kaydı Çıktı: "Babamı Katletti"

Katil zanlısı Bünyamin T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede, saldırganın kasten yaralama, cinsel taciz, hakaret ve tehdit gibi suçlardan tam 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı suçunu itiraf etti.

Babasının cenazesini teslim alan İsrafil Küpeli ise adalete çağrıda bulunarak, "Babam sadece kurban parası kazanmak için 15 gün önce İzmir'den gelmişti. Kimseyle borcu, harcı yoktu. Bu cani, şirketten alacağı yüzünden babamı katletti. En ağır cezayı almasını istiyorum" diyerek feryat etti. Talihsiz adamın cenazesi defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi.