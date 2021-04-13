RAMAZAN İMSAKİYE
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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e bakın...

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal'ın evinin bahçesinden yaptığı paylaşım sonrası herkes ünlü çiftin aşk yuvasını merak etti. Online spor ve egzersiz dersleriyle zayıflayan aynı zamanda bebeğini emzirmeye devam eden oyuncu, diyetini de bunu göz önünde bulundurarak yapıyor. İşte verdiği kilolarla dikkat çeken Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

13.04.2021 09:03 - Son Güncelleme: 13.04.2021 10:08
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e bakın...

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit haliyle sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e bakın...

'ÇOCUK DOĞURMUŞ OLAMAZSIN'

Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaşımda bulunan Sinem Kobal son haliyle hayran bıraktı. Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtuldu.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e bakın...

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin bahçesinde siyahlar içinde içinde poz veren Sinem Kobal dikkatleri yine üzerine çekti.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e bakın...

Doğumdan önceki haline kısa sürede kavuşan Sinem Kobal'ın paylaşımı sonrası 'Lalin bebeği ne zaman göreceğiz?' soruları da beraberinde geldi.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e bakın...

Günlerini evinde kızı Lalin İmirzalıoğlu ile ilgilenerek geçiren Sinem Kobal, evinin bahçesinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.