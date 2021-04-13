İşte Benim Stilim'le tanınan Zeynep Öztürk’ün eşek ile imtihanı! Eşeğin elinden zor kurtuldu o anlar kameralara yansıdı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Öztürk, yarışmanın sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Yarışmayla birlikte ekrana da veda eden Zeynep Öztürk, Instagram sayfasında yayınladığı eğlenceli videoyla gündeme geldi. Kaldığı otelin bahçesinde Spagetti isimli sıpayla oynamak isteyen Zeynep, hem zor hem de eğlenceli anlar yaşadı. Zeynep Öztürk'ün üzerine çıkmak için yaptığı hamleler izleyenleri gülümsetirken Öztürk'ün kurtulma çabaları dikkat çekti. İşte Zeynep Öztürk’ün Spagetti isimli sıpayla yaptığı o paylaşım…

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen ve yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Zeynep Öztürk, Instagram'da yayınladığı eğlenceli videosuyla çok konuşuldu.

İznik'te kaldığı otelin bahçesinde erkek bir eşek sıpasıyla yaşadığı anları paylaşan Zeynep Öztürk, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Zeynep Öztürk, kaldığı otelin bahçesinde Spagetti isimli sıpayla oynamak isteyince olanlar oldu.

Spagetti isimli erkek eşek sıpası, kendisiyle oynamak isteyen Zeynep Öztürk'ün üzerine çıkmak hamlelerde bulununca fenomen yarışmacı zor anlar yaşadı.

Öztürk'ün kurtulma çabaları saniye saniye kameralara yansırken ortaya çıkan eğlenceli görüntüler sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

Zeynep Öztürk'ün Spagetti ile yaptığı paylaşıma yüzlerce yorum yapıldı.