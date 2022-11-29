Haberler Magazin Videoları Sibel Can ile Hakan Ural oğlunu 1.5 ay önce evlendirmişti... Taze evli çift Engincan Ural ile Merve Ural gece gezmesinde işte böyle yakalandı

Sibel Can ile Hakan Ural oğlunu 1.5 ay önce evlendirmişti... Taze evli çift Engincan Ural ile Merve Ural gece gezmesinde işte böyle yakalandı

Sibel Can ile Hakan Ural oğlunu 1.5 ay önce evlendirmişti... Taze evli çift Engincan Ural ile Merve Ural gece gezmesinde işte böyle yakalandı
29.11.2022 10:05 - Son Güncelleme: 29.11.2022 10:06

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Sibel Can ile Hakan Ural oğlunu 1.5 ay önce evlendirmişti... Taze evli çift Engincan Ural ile Merve Ural gece gezmesinde kameralara yakalandı. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. 10 Ekim'de ilk evladı olan Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can'ın düğünde eğlendiği anlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın düğünü hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşmuş ve "Karşınızda hem anne hem de kayınvalide duruyor" demişti. Engin Can Ural ile eşi Merve Ural bir mekan çıkışı cipleri ile eve dönerken Etiler'de işte böyle görüntülendi.

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