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Asena'dan yıllar oryantal şov! O halleri sosyal medyayı yaktı kavurdu

Asena'dan yıllar oryantal şov! O halleri sosyal medyayı yaktı kavurdu
28.11.2022 22:32 - Son Güncelleme: 28.11.2022 22:33

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Kıvrak danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un vazgeçilmezlerinden olan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ve sektör değiştiren Asena, önceki akşam Hülya Avşar konserinde ortaya çıktı. Bir mekanda sahne alan Avşar kızını izlemeye giden Asena, yıllar sonra bir ilke imza attı. Sahneye çıkan ünlü isim, seyircilere oryantal dans yaptı. Dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Asena'nın son hali de çok konuşuldu. İşte Asena'nın sosyal medyaya damga vuran performansı...

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