Şevval Şahin’den bikini şovu! Dansıyla sosyal medyayı salladı...

Şevval Şahin’den bikini şovu! Çalkantılı özel hayatıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şevval Şahin, pembe bikinisi ile dans ettiği anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Sabahları kendi başıma hep böyleyim" botunu ekleyen Şahin, kısa sürede gündem oldu. Yorum yağmuruna tutulan Şahin için "Bu ne yahu iskelet gibi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan ünlü ismin iddialı paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. İşte o paylaşım...