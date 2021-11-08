Oyuncu Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le Boğaz'da yürüyüş yaptı! Gazetecileri görünce kaçtı

Oyuncu Eda Ece, önceki gün tavırlarıyla bilmece gibiydi.

Kısa süre önce ayrılıp tekrar barıştığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Yeniköy'de sahil havası alıp yürüyüş yapan Ece, objektifleri fark edince anlamsız tavırlar sergiledi.

Görüntülendiğini fark etmesiyle kapüşonunu kapatarak kendini kamufle etmeye çalışan Eda Ece, önce sevgilisinin arkasına saklandı.

Daha sonra ters yöne gitmeye başlayan oyuncunun kaçış halleri görenleri şaşırtı.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer de bu hareketler karşısında şaşkınlığını gizleyemezken gazetecilerle selamlaştıktan sonra yürüyüşüne devam etti.

Ağzından tek kelime çıkmayan Ece ise gergin halleriyle dikkat çekti. Daha önce de sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaşıp dakikalar içerisinde silen oyuncunun tutarsız davranışları dikkat çekmişti.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Sevgilisiyle yürüyüş yaparken objektifleri gören Eda Ece, panik yaptı. Bir anda depara kalkıp kaçmaya başlayan oyuncu, komik görüntülere imza attı.