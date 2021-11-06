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Masterchef Pelin eski halinin şimdiyle alakası yok! Danilo Zanna'yla aşk yaşadığı iddia edilen Pelin Zaman...

Masterchef Pelin eski halinin şimdiyle alakası yok! Danilo Zanna'yla aşk yaşadığı iddia edilen Pelin Zaman...
06.11.2021 17:25 - Son Güncelleme: 06.11.2021 17:26
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Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Pelin Zaman daha çok konuşulacağa benziyor. Pelin Zaman'ın bir estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Eski hali inanılmaz...

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