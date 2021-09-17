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Serenay Sarıkaya cesur paylaşımlarıyla yürek hoplattı!

Serenay Sarıkaya cesur paylaşımlarıyla yürek hoplattı!
17.09.2021 19:37
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Serenay Sarıkaya cesur paylaşımlarıyla yürek hoplattı! Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Serenay Sarıkaya yine paylaşımıyla gündem oldu. Başrolünü Burak Deniz ile paylaşacağı Şahmeran dizisi için Adana'ya giden ve burada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıkaya, son olarak kovboy tarzıyla beğeni topladı. Siyah mini şortunun altına giydiği deri çizmeleriyle objektif karşısına geçen Sarıkaya, araç içinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kovboy şapkasıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, iddialı pozuyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyaya damga vuran o pozu...


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