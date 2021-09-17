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Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda paylaşım! Fit hali dikkat çekti…

Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda paylaşım! Fit hali dikkat çekti…
17.09.2021 20:49
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Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda paylaşım! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisi ile çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren sosyetik güzel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Alkoçlar, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Alkoçlar'ın fit hali ise olay oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın siyah mayosuyla karnı burnunda verdiği o poz...


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