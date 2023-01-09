Seren Serengil'in zor anları! Canlı yayında gözleri doldu...

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sonrasında da üçlünün canlı yayında hesaplaştığı sürece kadar gelinmişti. Seren Serengil bugün de yine canlı yayını bırakıp gitmesiyle gündemde. Bir anda gözyaşlarına boğulan Seren Serengil'e ne olduğu merak ediliyor...