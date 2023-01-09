Şarkıcı Berdan Mardini survivor yolculuğu öncesi konuştu: Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi…

Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor. 2023 Survivor başlıyor. Acun Ilıcalı'nın günden güne yeni isimleri açıkladığı Survivor 2023 kadrosu hakkında Demet Akalın geçtiğimiz günlerde fena dalga geçmişti. Survivor 2023 kadrosunda yer alan isimler arasında olan Berdan Mardini, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda Survivor'a gideceğini açıklayan Mardini, Dominik'e doğru yola çıkmak için geldiği havalimanında, gazeteciler ile karşılaşınca onları kırmadan sorularını yanıtladı. "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi" diyerek başlayan Berdan Mardini'nin kurduğu cümle gündeme bomba gibi düştü.