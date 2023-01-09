Popstar Mehtap’dan Lerzan Mutlu’ya zehir zemberek sözler: ''Sen zehirli yılansın '

Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, konuk olduğu magazin programında Lerzan Mutlu'yu yerden yere vurdu. Yılmaz, Lerzan Mutlu ile ilgili olarak, ‘’O bir yılan. Lerzan Mutlu beni sakın öpmesin. Öperse ölürüm herhalde. Uyuyan prenses olsam ve biri beni öpünce hayata dönecek olsam o kişinin Lerzan olduğunu duyduğumda öpmesin derim. O kendisi çok iyi biliyor. O mevzuyu çok iyi biliyor. Aramız çok iyiyken kalbimin nasıl kırıldığını çok iyi biliyor. Yüz yüze geldiğimizde söyleyecek şeylerim var. 10-12 sene önce sahne yaptığım yerdeki bir kadını programına konuk edip bana sallattırdı. Öyle bir şey de yoktu. Bana kralının eli kalkmaz. Ben orada sadece Lerzan Mutlu'yu tanır, bilirim. Ben seni iyi bir insan zannederdim. Ben senin aileni tanıyorum. Ben seni tanıyorsam benim yanımda birinin senin hakkında konuşmasına müsaade etmem" ifadelerini kullandı.