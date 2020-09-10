Pınar Altuğ'u makyajsız halini görmeye hazır mısınız? 46 yaşındaki eski Miss Turkey güzeli teknesinden paylaştı...

10.09.2020 00:08

Pınar Altuğ, çekirdek ailesi ile birlikte tekne tatiline devam ediyor. Ara ara doslarını teknesinde misafir eden 46 yaşındaki oyuncu, 1994 senesinde Miss Turkey güzellik yarışmasına girdi ve 'Türkiye'nin en güzel kadını' oldu. Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile evlenen ve çok mutlu olan Pınar Altuğ'un Su adında bir kız evladı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Altuğ, kayınvalidesinin kendisine 'Meleğim' şeklinde hitap etmesi ile gündeme gelmişti. Altuğ bu kez de makyajsız hali ile adından söz ettirdi. İşte Pınar Altuğ'un makyajsız hali...