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Pınar Altuğ'u makyajsız halini görmeye hazır mısınız? 46 yaşındaki eski Miss Turkey güzeli teknesinden paylaştı...

Pınar Altuğ, çekirdek ailesi ile birlikte tekne tatiline devam ediyor. Ara ara doslarını teknesinde misafir eden 46 yaşındaki oyuncu, 1994 senesinde Miss Turkey güzellik yarışmasına girdi ve 'Türkiye'nin en güzel kadını' oldu. Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile evlenen ve çok mutlu olan Pınar Altuğ'un Su adında bir kız evladı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Altuğ, kayınvalidesinin kendisine 'Meleğim' şeklinde hitap etmesi ile gündeme gelmişti. Altuğ bu kez de makyajsız hali ile adından söz ettirdi. İşte Pınar Altuğ'un makyajsız hali başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

09.09.2020 18:15 - Son Güncelleme: 09.09.2020 18:42
Pınar Altuğ'u makyajsız halini görmeye hazır mısınız? 46 yaşındaki eski Miss Turkey Güzeli teknesinden paylaştı...

2 Eylül'de 46 yaşına giren Pınar Altuğ, makyajsız hali ile dikkat çekti. İşte 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve ardından Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan magazin gündeminin yakından takip ettiği Pınar Altuğ ve ünlülerin makyajsız halleri...

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Pınar Altuğ'u makyajsız halini görmeye hazır mısınız? 46 yaşındaki eski Miss Turkey Güzeli teknesinden paylaştı...

SERENAY SARIKAYA

Pınar Altuğ'u makyajsız halini görmeye hazır mısınız? 46 yaşındaki eski Miss Turkey Güzeli teknesinden paylaştı...

JENNIFER LOPEZ

Pınar Altuğ'u makyajsız halini görmeye hazır mısınız? 46 yaşındaki eski Miss Turkey Güzeli teknesinden paylaştı...

BERGÜZAR KOREL

Pınar Altuğ'u makyajsız halini görmeye hazır mısınız? 46 yaşındaki eski Miss Turkey Güzeli teknesinden paylaştı...

DEMET ÖZDEMİR

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