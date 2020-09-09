Pınar Altuğ'u makyajsız halini görmeye hazır mısınız? 46 yaşındaki eski Miss Turkey güzeli teknesinden paylaştı...

2 Eylül'de 46 yaşına giren Pınar Altuğ, makyajsız hali ile dikkat çekti. İşte 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve ardından Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan magazin gündeminin yakından takip ettiği Pınar Altuğ ve ünlülerin makyajsız halleri...