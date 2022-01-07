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Pınar Altuğ'dan karnı burnunda paylaşım! Kayınvalide Nurdan gelinine kayıtsız kalamadı

Pınar Altuğ'dan karnı burnunda paylaşım! Kayınvalide Nurdan gelinine kayıtsız kalamadı
07.01.2022 13:15 - Son Güncelleme: 07.01.2022 13:15

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Pınar Altuğ'dan karnı burnunda paylaşım! Sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ'un kızı Su şimdilerde güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımla birlikte çiftin kızları Su güzelliği ile günlerce konuşuldu. Pınar Altuğ, hamilelik döneminden karesi ve gençlik fotoğrafına yorum yağdı. Yağmur Atacan'ın annesi Pınar'ın karnı burnunda haline bakın ne yorum yaptı.

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