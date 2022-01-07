Dua Lipa transparan eteği ve güzelliğiyle denizin üstünde baş döndürdü! Bella ve Gigi Hadid'in eski yengesine bakın, sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz Aralık ayında magazin gündemine bomba gibi düşen 'Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile iki yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Anwar Hadid yollarını ayırdı.' haberllerinin ardından bir süredir takipçileri tarafından sıkı takip edilen Dua Lipa, Instagram'da en eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, transparan eteği ile paylaştığı pozlarla gündemde...