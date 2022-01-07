Pınar Altuğ karnı burnunda halini paylaştı kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi! Sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ'un kızı Su şimdilerde...
Pınar Altuğ'un karnı burnunda haline kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi! Sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ'un kızı Su şimdilerde güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oyuncu çiftten Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımla birlikte çiftin kızları Su güzelliği ile günlerce konuşuldu. Her Perşembe olduğu gibi yine takipçilerini geçmişe götüren Pınar Altuğ, hamilelik döneminden karesi ve gençlik fotoğrafına yorum yağdı. Yağmur Atacan'ın annesi Pınar'ın karnı burnunda haline bakın ne yorum yaptı.
07.01.2022 09:53
- Son Güncelleme: 07.01.2022 09:53
Pınar Altuğ karnı burnunda halini paylaştı kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi! Sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ'un kızı Su şimdilerde güzelliği ile gündeme geliyor.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.