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Pelin Karahan'dan olay video! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin'in son haline bakın...

Pelin Karahan'dan olay video! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin'in son haline bakın...
26.06.2023 16:44 - Son Güncelleme: 26.06.2023 16:52

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Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, son olarak verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 1,5 ayda 8 kilo veren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. 38 yaşındaki Karahan, derin sırt dekolteli mini elbisesi ile verdiği balkon pozlarını Instagram'da yayınlandı. Karahan'ın kısa sürede gündem olan paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir takipçisi "Zayıflayınca çok fazla açıldınız" derken bir başkası "Hep güzel" yorumunda bulundu. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımı...

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