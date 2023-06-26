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Haberler Magazin 1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan’ın paylaşımı olay oldu! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin'in son haline bakın...

1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan’ın paylaşımı olay oldu! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin'in son haline bakın...

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, son olarak verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 1,5 ayda 8 kilo veren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. 38 yaşındaki Karahan, derin sırt dekolteli mini elbisesi ile verdiği balkon pozlarını Instagram'da yayınlandı. Karahan'ın kısa sürede gündem olan paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir takipçisi "Zayıflayınca çok fazla açıldınız" derken bir başkası "Hep güzel" yorumunda bulundu. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
26.06.2023 16:38 - Son Güncelleme: 26.06.2023 16:45
1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan’ın paylaşımı olay oldu! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin’in son haline bakın...

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan’ın paylaşımı olay oldu! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin’in son haline bakın...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla da çok konuşuldu. 38 yaşındaki Karahan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan’ın paylaşımı olay oldu! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin’in son haline bakın...

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, derin sırt dekolteli mini elbisesi ile verdiği balkon pozlarını Instagram'da yayınlandı.

1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan’ın paylaşımı olay oldu! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin’in son haline bakın...

Karahan'ın kısa sürede gündem olan paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan’ın paylaşımı olay oldu! “Zayıflayınca çok fazla açıldınız” 2 çocuk annesi Pelin’in son haline bakın...

Bir takipçisi "Zayıflayınca çok fazla açıldınız" derken bir başkası "Hep güzel" yorumunda bulundu.

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