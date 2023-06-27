Haberler Magazin Videoları Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ilk paylaşım! Coldplay konserinde aşka geldiler Hande Erçel'in telefon kapağındaki fotoğraf bomba...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ilk paylaşım! Coldplay konserinde aşka geldiler Hande Erçel'in telefon kapağındaki fotoğraf bomba...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ilk paylaşım! Coldplay konserinde aşka geldiler Hande Erçel'in telefon kapağındaki fotoğraf bomba...
27.06.2023 09:33

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ilk paylaşım! Coldplay konserinde aşka geldiler Hande Erçel'in telefon duvarındaki fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü. Kabarık aşk listesinde birçok sosyetik güzel, ünlü isim ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çift terminal aşıklar olarak magazin gündeminden düşmüyordu. Düğün sezonunun açılmasıyla eğlencelerde boy gösteren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, bu kez Coldplay konserine gitti. İkiliden konserde ilk paylaşımlar geldi. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in videosunu paylaşırken, Erçel ise Sabancı ile sarmaş dolaş aşk dolu fotoğrafını takipçilerine sundu. Hande Erçel'İn yakın arkadaşı Mihre Mutlu'nun da konserde olduğu ortaya çıktı. Mutlu'nun paylaşımında Hande Erçel'in telefon kapağındaki fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

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