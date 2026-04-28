Hafriyat kamyonu dehşeti: Kırmızı ışıkta geçip servis aracını biçti

Trafik ışıklarında kural ihlali yapan hafriyat kamyonu, dönüş yapmak isteyen servis aracına çarptı.

İstanbul Arnavutköy'de bugün sabah saatlerinde trafik kurallarının hiçe sayıldığı bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında yaşanan olayda, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan Murat Servet idaresindeki hafriyat kamyonu, iddiaya göre kendisine yanan kırmızı ışığa uymayarak yoluna devam etti. O sırada yeşil ışığın yanmasıyla Sultangazi yönüne doğru dönüş yapmak için harekete geçen Erdoğan Şentürk yönetimindeki servis aracı, dev kamyonun çarpmasıyla savruldu.

Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle servis aracında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Erdoğan Şentürk hafif şekilde yaralandı.

