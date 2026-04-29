Yol kenarındaki tezgah küle döndü: Ekipler seferber oldu

Amasya'da yol kenarında satış yapan bir manav tezgahında çıkan yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi civarında karayolu kenarında kurulu olan ve yerli ürünlerin satıldığı manav tezgahında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçerideki ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm tezgahı sardı.

Ekipler hızla müdahale etti

Yangını fark eden sürücülerin ve çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri alev topuna dönen tezgaha tazyikli suyla müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan yangın, çevredeki meyve bahçelerine sıçramadan tamamen söndürüldü.

Tezgah kullanılamaz hale geldi

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, manav tezgahının ve içindeki ürünlerin tamamen yanarak kül olduğu belirlendi.