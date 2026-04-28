Trafik ışıklarında kaza: Motosikletin yayaya çarptığı o anlar kamerada!

İstanbul Sultangazi'de 26 Nisan tarihinde kan donduran bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Bayram A.'ya, süratle gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşen talihsiz adam, başını yol kenarındaki beton bloğa vurdu. Bayram A., aldığı darbeyle olay yerinde ağır yaralandı.

Sürücünün tepkisi kameraya yansıdı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün kazadan sonra yayanın yerde hareketsiz yattığını görünce zıplayarak panik yapması dikkat çekti.

Motosiklet sürücüsü emniyete götürüldü

Polis ekipleri, kazaya karışan motosiklet sürücüsünü olay yerinde gözaltına alarak ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulunurken, yaralı Bayram A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleme altına alan yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin tahkikatı çok yönlü olarak sürdürüyor.