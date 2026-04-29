SON DAKİKA | Bartın’da öğrenci otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Yaralılar var!

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde, içerisinde 40 yolcunun bulunduğu bir halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan yolculardan 12 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki diğer yaralılara müdahalesi sürüyor. Kaza ihbarının ardından bölgeye gelen Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Rektör Ahmet Akkaya, olay yerinde incelemelerde bulundu.