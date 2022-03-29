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Bergüzar Korel 'sen istersin de ben söylemem mi' deyip şarkı söylediği anları paylaştı!

Bergüzar Korel 'sen istersin de ben söylemem mi' deyip şarkı söylediği anları paylaştı!
29.03.2022 00:40 - Son Güncelleme: 29.03.2022 01:25

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Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adından üç çocuk dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, hamilelik ve lohusalık dönemlerinde yaptığı paylaşımların yanı sıra ailesiyle yayınladığı fotoğraflarla da sık sık gündem olmuştu. Korel, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Korel, oyuncu Necati Kutlu'nun ricası üzerine Funda Arar'ın "Senden öğrendim" adlı parçasını seslendirdi. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Korel, çıplak sesiyle sergilediği performansla büyük beğeni topladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

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