Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Orhan Gencebay, ani yükselen ateş nedeniyle rahatsızlandı. 81 yaşındaki sanatçı, durumunun ciddiye alınması üzerine İstanbul Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne başvurdu.

Koronavirüs Şüphesiyle Yatışı Yapıldı

Hastanede yapılan değerlendirme sonucunda Gencebay, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı yatışla tedavi altına alındı. Doktorların yakın takibinde olan sanatçının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Ailesi Yanından Ayrılmıyor

Eşi Sevim Emre başta olmak üzere aile bireyleri ve yakınları, bu zorlu süreçte Orhan Gencebay'ı yalnız bırakmıyor. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama henüz yapılmadı.