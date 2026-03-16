Başarılı oyuncu Ebru Şahin, katıldığı televizyon programında eşi Cedi Osman hakkında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.

2022 yılında dünya evine giren ünlü çiftin evlilik hayatına dair detay izleyicilerin ilgisini çekti.

CEDİ OSMAN'IN TEMKİNLİ HUYU

YouTube programına konuk olan Ebru Şahin, eşinin bazı konularda oldukça temkinli olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, Cedi Osman'ın özellikle gece saatlerinde kapı ve pencereleri sürekli kontrol ettiğini anlattı.

"BİRAZ FAZLA ÜRKEK DİYEYİM"

Şahin açıklamasında, "Çok da eşimi şey yapmayayım burada ama… Yani biraz fazla ürkek diyeyim. Her akşam yatarken kapı, pencere ne varsa kontrol ediyor. Bazen kendinden bile ürküyor. Neredeyse bütün çekmeceleri kilitleyecek" ifadelerini kullandı.

"AŞKIM BEN BURADAYIM KORKMA"

Oyuncu, bu durumlarda eşini sakinleştirmeye çalıştığını da belirterek "Ben de ona 'Aşkım ben buradayım, korkma' diyerek teselli ediyorum" dedi.

ESPRİLİ BİR VİDEO PAYLAŞTI

Açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından Ebru Şahin, eşiyle birlikte çektiği esprili bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Videoda Şahin'in"Aşkım kapıları kilitledin mi?" sorusuna Cedi Osman'ın"Camlar, kapılar hepsi kilitli. Güvendeyiz bu akşam"yanıtını verdiği görüldü.