Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında canlı yayında kedi tartışması: "Sizin ev çiş kokuyordur, gelemem"

Seda Sayan'ın sunduğu programda konuk olan Ömür Gedik ile yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Evinde 36 kediyle yaşadığını anlatan Gedik'e Sayan'ın sarf ettiği sözler tartışma yarattı, iki farklı görüş sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Gedik evinde 36 kediyle yaşadığını anlattı

Program sırasında Ömür Gedik, evinde 36 kediyle birlikte yaşadığını aktardı. Kedileriyle günlük yaşamını anlatan Gedik, "Kürekle geziyorum. Kakaları toplamak benim asıl görevim." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Seda Sayan, "Ha evin ortasına ediyorlar bir de, yok terbiye edememişsin." diyerek yanıt verdi.

"Sizin ev çiş kokuyordur, gelemem valla"

Ömür Gedik'in "Kedi terbiye edilebilen bir canlı değil." sözlerine karşılık Sayan, "Çocuğunu terbiye edemeyen analar gibisin." dedi. Gedik'in "Birkaç tanesi çiş yapıyor." açıklaması üzerine ise Sayan "Sizin ev çiş kokuyordur, gelemem valla." sözlerini sarf etti.

"Gelme o zaman"

Sayan'ın bu sözleri karşısında Ömür Gedik, "Gelme o zaman." diyerek kısa ve net bir yanıt verdi. İkilinin bu karşılıklı diyalogu program bitmeden sosyal medyada yayılmaya başladı.

Gedik sosyal medyadan açıklama yaptı

Tartışmanın ardından Ömür Gedik, sosyal medya hesabından açıklama yaparak konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Gedik, çoklu kedi beslenen evlerde kıskançlık ve kalabalık gibi nedenlerle zaman zaman kum dışına yapılabildiğini belirterek bu durumdan dolayı hayvanlara kızmadığını ve bu tavrın kendi tarzı olduğunu vurguladı.

Ömür Gedik ve Haçiko

Hayvan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ömür Gedik'in kurucusu olduğu Haçiko vakfı sık sık gündeme geliyor. Gedik, daha önce de kedileriyle vakit geçirmenin kendisi için bir terapi işlevi gördüğünü dile getirmişti.

Sosyal medya ikiye bölündü

Yaşanan diyalogun ardından sosyal medyada iki farklı görüş belirginleşti. Bir kesim Seda Sayan'ın sözlerini sert ve saygısız bulurken bir diğer kesim açıklamaların yanlış yorumlandığını savundu. Tartışma aynı zamanda hayvanlarla yaşam ve ev düzeni konusunu da yeniden gündemin merkezine taşıdı.