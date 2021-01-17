Haberler Video Magazin Videoları Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı...

Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı...

Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı...
17.01.2021 10:13
Ana Sayfa 00:21
Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin...
Ana Sayfa 03:09
Malatya'daki dehşetin...
Ana Sayfa 02:58
CHP'li Atıcı'dan...
Ana Sayfa 03:02
İstanbul'da beton mikseri...
Ana Sayfa 00:20
Olmaz olsun farkındalığınız!...
Ana Sayfa 02:40
11 araç birbirine girdi
Ana Sayfa 02:21
Dışarıdan çiğköfteci içi...
Ana Sayfa 03:49
Dünyanın en eskisi! Tam 2 bin...
Ana Sayfa 03:28
Sahte avukattan 210 bin...
Ana Sayfa 04:44
Antalya'da katliam gibi kaza
Ana Sayfa 04:19
Ünlü sanatçıyı karşılarında...
Ana Sayfa 09:09
Pendik’te gece yarısı vahşet:...

Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa da "Islak zemin ve yansıma resimlerini oldum olası çok severim" dedi ve havuz başında esneme hareketleri ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.


Deli Yürek dizisi oyuncularından Zeynep Tokuş, paylaşımları ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. 1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Ünlülere de yoga dersi veren Zeynep Tokuş, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu.

Magazin Videoları