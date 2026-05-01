Sivas’ta dev siber operasyonu: Onlarca suç kaydı bulunan dolandırıcılar tutuklandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzenini sağlamak ve aranan şahısları adalete teslim etmek amacıyla 22-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takip neticesinde, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahısların gizlendiği adresler tek tek tespit edildi.

Suç dosyaları kabarık çıktı

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahısların suç kayıtları ise pes dedirtti. Yakalananlardan O.G.'nin, nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 48 ayrı dosyadan ifadeye yönelik, 5 dosyadan ise yakalamaya yönelik aranma kaydı olduğu anlaşıldı. Diğer şüpheli A.A.Ö.'nün ise yine aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 50 ayrı dosyadan aranması bulunduğu belirlendi. Operasyonun üçüncü ismi O.İ.'nin de 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.

Hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca haklarındaki kesinleşmiş cezalar ve suç dosyaları doğrultusunda tutuklanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.