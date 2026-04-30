Sahte savcı kartıyla tehdit savurdu: Ataşehir’deki o sürücüye soruşturma

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bugün öğle saatlerinde iki sürücü arasında çıkan park yeri kavgası, yargıya taşınan bir sahtecilik olayına dönüştü. Edinilen bilgiye göre, yol verme ve park meselesi yüzünden tartışan taraflardan İ.E., üzerindeki "Hakim-Savcı" yazılı kartı göstererek kamu gücünü kullanmaya çalıştı.

Görüntüler ihbar kabul edildi

Olay anında diğer sürücü O.O.G. tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Videoda İ.E.'nin elindeki sahte kartı sallayarak "Ben sana yapacağımı biliyorum" şeklinde tehditler savurduğu açıkça görüldü. Paylaşımları ihbar kabul eden emniyet birimleri, şahsın mesleki bilgilerini sorguladığında herhangi bir yargı mensubiyeti olmadığını tespit etti.

Üç ayrı suçtan soruşturma

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hızlı bir şekilde tahkikat başlatıldı. Şüpheliler İ.E. ve O.O.G. hakkında; "Tehdit", "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı logolu sahte kart

Yapılan incelemelerde, şahsın kullandığı kartın üzerinde Adalet Bakanlığı ibarelerinin bulunduğu ancak resmi bir geçerliliğinin olmadığı anlaşıldı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili dijital materyallere el koyarken, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.