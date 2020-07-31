Muhterem Nur'dan Müslüm Gürses hakkındaki itirafları yıllar sonra gelmişti! Gerçek çok başkaymış...

31.07.2020 10:51

Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde, Müslüm Gürses'te 2014 yılında hayata gözlerini kapatmıştı. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar kaldı. Müslüm Baba kadar eşi Muhterem Nur'un da hayatını ve Müslüm Gürses ile yaşadığı aşkı konuşuyor. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaşmıştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulunmuştu.