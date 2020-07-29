Serel Yereli iç çamaşırlı fotoğraflarını eleştirenlere bikinili pozlarla yanıt verdi: 'Tamamen saldım, çıplak, giyinik, evde, mutfakta...

29.07.2020 18:59

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, adına yönelik şiddet ve tacize karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan 'challenge accepted' akımına iç çamaşırı ile katılmış ve Survivor sunucusu Murat Ceylan başta olmak üzere sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için bavul hazırlamaya başlayan Serel Yereli bu anları takipçileri ile paylaştı. Bikinili ayna karşısına geçen Yereli, ''Artık tamamen saldım, beğendim koyuyorum, çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta, canım ne zaman nasıl isterse' sözleriyle yanıt verdi. İşte Serel Yereli'nin bomba etkisi yaratan paylaşımları...