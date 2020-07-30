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Muhterem Nur'dan Müslüm Gürses hakkındaki itirafları yıllar sonra gelmişti! Gerçek çok başkaymış...

Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde, Müslüm Gürses'te 2014 yılında hayata gözlerini kapatmıştı. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar kaldı. Müslüm Baba kadar eşi Muhterem Nur'un da hayatını ve Müslüm Gürses ile yaşadığı aşkı konuşuyor. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaşmıştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulunmuştu.

30.07.2020 18:05 - Son Güncelleme: 30.07.2020 18:06
Muhterem Nur'dan Müslüm Gürses hakkındaki itirafları yıllar sonra gelmişti! Gerçek çok başkaymış...

MÜSLÜM FİLMİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

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Muhterem Nur'dan Müslüm Gürses hakkındaki itirafları yıllar sonra gelmişti! Gerçek çok başkaymış...

MÜSLÜM'E AİT HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM

Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu. Evimizde çok mutluyduk, hiçbir geçimsizliğimiz yoktu. Müslüm'e ait her şeyi özlüyorum. Her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum, sadece sessini duyamıyorum.

Muhterem Nur'dan Müslüm Gürses hakkındaki itirafları yıllar sonra gelmişti! Gerçek çok başkaymış...

BÜTÜN APARTMANA KONSER VERİRDİK

2. Sayfa programına konuk olan Muhterem Nur açıklamalarına şöyle devam etti; Eline bağlamasını alıp geliyordu, "Hadi, hadi başla; 'Şu Dağlarda Kar Olsaydım'ı söyle" derdi. Ben de söylerdim. Bütün apartmana konser verirdik, mutfaktan.

Muhterem Nur'dan Müslüm Gürses hakkındaki itirafları yıllar sonra gelmişti! Gerçek çok başkaymış...

ANLATAMAYACAĞIM KADAR İYİ BİR İNSANDI

Anlatamayacağım kadar iyi bir insandı. Aramızda ne kıskançlık yüzünden kavga geçti, ne de ayrılmayı düşündük. 33 sene birbirimizi çok iyi anladık. Çünkü birbirimize arkadaş, karı-koca, anne-baba oluyorduk.

Muhterem Nur'dan Müslüm Gürses hakkındaki itirafları yıllar sonra gelmişti! Gerçek çok başkaymış...

'BİR İKİ TOKAT ATTIYSA NE OLMUŞ!'

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in şiddet uyguladığı iddialarına, 'Her kafadan bir ses çıkıyor. Elbette ki karı-koca arasında oluyor. İlk zamanlar olmadı mı, oldu.

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