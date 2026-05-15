Yozgat'ta kara gün! Öğrenci servisi devrildi: 3 ölü 7 yaralı

Söğütlü Köyü Mevkisinde Servis Dehşeti

Yozgat'ın Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne doğru seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi feci bir kaza yaptı. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri taşıyan minibüs, Söğütlü köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarına devrildi.

2 Öğrenci ve Sürücü Olay Yerinde Can Verdi

Korkunç kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemede, feci şekilde devrilen araç içerisinde bulunan 2 öğrenci ile servis şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın şiddetiyle öğrencilerin eşyaları ve kitapları etrafa saçıldı.

Vali Özkan Acı Bilançoyu Açıkladı

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazanın tek taraflı gerçekleştiğini belirterek acı bilançoyu paylaştı. Vali Özkan, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor" ifadelerini kullandı. Yaralı öğrencilerin hastanedeki tedavileri ve kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.