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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı o mesajı ifşa etti! Gece yarısı gelen mesajda ne yazıyor?

Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı o mesajı ifşa etti! Gece yarısı gelen mesajda ne yazıyor?
24.11.2020 12:43
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WhatsApp'tan gece yarısı gelen mesajı Instagram'dan ifşa eden Songül Karlı, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Daha önce sosyal medya hesabından Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı, bikinili haliyle ve verdiği frikiklerle yaz tatilinde de epey adından söz ettirdi. Daha önce oğlu Efe Furkan'ın kendisini sürekli gündemde görmesinden rahatsız olduğunu belirten 47 yaşındaki Songül Karlı, ifşa paylaşımıyla gündem oldu. Songül Karlı'ya gece yarısı gelen mesajda ne yazıyor?


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