Youtuber Enes Batur kaza yaptı! Ölümden dönen Batur ve Ecenaz Üçer'in kazadan dakikalar sonrası yaşadıkları panik kamerada

Ünlü sosyal medya fenomeni Youtuber Enes Batur son model aracıyla Etiler'de kaza yaptı. Ünlü fenomen ve sevgilisi Ecenaz Üçer kullanılamaz hale gelen araçtan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerinden gelen ilk görüntülerde Batur ve sevgilisinin yaşadıkları panik ve korku kameralara anbean yansıdı. İşte Youtuber Enes Batur'un yaptığı kazadan dakikalar sonra çekilen o anları...

YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi. YouTube'da paylaştığı videolarla adını geniş kitlelere duyuran Enes Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Enes Batur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in "Enes Batur yıllardır bana aşık" sözleriyle gündeme gelmişti.

"YILLARDIR REDDİYORUM"

Danla Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.

26 yaşındaki fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.

EN YÜKSEK ABONE

Enes Batur Youtube'a 2012 yılında girdi ama 5 yıldır özel içerik üretiyor. Oyun videoları,parodiler,çektiği 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona çıkardı.

Enes'in aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia ediliyor. Ama Batur para konuşmayı sevmiyor " Bana, işime değer verilsin istiyorum" diyor.