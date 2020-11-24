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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı o mesajı ifşa etti! Gece yarısı gelen mesajda ne yazıyor?
Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı o mesajı ifşa etti! Gece yarısı gelen mesajda ne yazıyor?
WhatsApp'tan gece yarısı gelen mesajı Instagram'dan ifşa eden Songül Karlı, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Daha önce sosyal medya hesabından Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı, bikinili haliyle ve verdiği frikiklerle yaz tatilinde de epey adından söz ettirdi. Daha önce oğlu Efe Furkan'ın kendisini sürekli gündemde görmesinden rahatsız olduğunu belirten 47 yaşındaki Songül Karlı, ifşa paylaşımıyla gündem oldu. Songül Karlı'ya gece yarısı gelen mesajda ne yazıyor?
24.11.2020 11:25
- Son Güncelleme: 24.11.2020 11:49
SONGÜL KARLI'DAN İFŞA PAYLAŞIMI!
Songül Karlı ifşa paylaşımıyla gündem oldu. Instagram'dan gece yarısı gelen mesajı ifşa eden 47 yaşndaki Songül Karlı, bikinili halleriyle ve verdiği frikiklerle 2020 yaz aylarında adından sıkça bahsettirdi.
OĞLUNDAN TEPKİ: HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR
Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu" demişti.
Karlı, bikinili fotoğrafına oğlunun da tepki gösterdiğini belirterek, "Efe diyor ki; anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" ifadelerini kullanmıştı.
47 yaşındaki şarkıcı, oğlunun bu tepkisine rağmen bikinili paylaşımlarına bir yenisini eklemişti.
Songül Karlı Instagram hesabının hikaye bölümünden, kendisine gece yarısı gelen mesajı ifşa etti. Karlı'nın paylaşımında, "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" mesajı yer alıyordu.