Kuruluş Osman dünyaca ünlü oyuncuyla ekranları altüst etmeye geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni transfer bomba...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve çarşamba akşamlarının tartışmasız zirvesi haline gelen Kuruluş Osman, dünyaca ünlü yeni oyuncusuyla ekrandaki dengeleri altüst etmeye geliyor. Türk tarihinin tozlu sayfalarını izleyiciyle buluşturan Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna pek çok başarılı ismi dahil ederken bunlardan biri de dünyaca ünlü boksör Zabit Samedov oldu. Zaferleriyle Türkiye'yi gururlandıran Azerbaycanlı boks ustası Kuruluş Osman 35.yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Peki Kuruluş Osman'ın yeni transferi Zabit Samedov kimdir? Zabit Samedov biyografisi haberimizde.

Çarşamba akşamı yayınlanacak 35.yeni bölümde ekrana bomba gibi bir giriş yaparak kameralar karşısına geçecek olan kick boks ustası Zabit Samedov, dizi izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

MEHMET BOZDAĞ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Zabit Samedov'un "Kuruluş Osman" kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu:

"Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun"

OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, 'Kuruluş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.

ZABİT SAMEDOV KİMDİR?

Boksör, 21 Temmuz 1984 tarihinde Azerbeycan'da dünyaya geldi, Belarus (Beyaz Rusya) vatandaşıdır. Ailesi ile birlikte 10 yaşında Minsk'e taşınan Samedov, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 62 maça çıktı, bunlardan 56'sını kazanıp 6'sında yenildi. Boy 1.85 m, kilo 92 kg ve Lakabı 'Maugli'dir.

2001 yılında profesyonel olan Zabit Samedov, Belaruslu bir diğer kickboksçu olan, süper ağır sıklette önemli başarılara sahip olan Alexey Ignashov'a antrenman partnerliği de yapmıştır. K-1 Dünyasında Avrupa Kıtasındaki çeşitli turnuvalardaki başarılarıyla bilinen Samedov, son derece iyi Türkçe biliyor. 17 Nisan 2007 de Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Grand Prix'i ardından K-1 2007 Las Vegas'ta final oynamıştı.

Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Zabit Samedov'un pek çok başarısı bulunuyor. K-1 Dünyasında Avrupa Kıtasındaki çeşitli turnuvalardaki başarılarıyla bilinen Samedov, son derece iyi Türkçe biliyor.

ZABİT SAMEDOV BAŞARILARI NELERDİR?

* 2008 K-1 Amsterdam GP Finalisti

* 2007 K-1 Marsilya Şampiyonu

* 2006 K-1 Fighting Network Riga Şampiyonu

* 2006 K-1 Hungary GP Debrecen Şampiyonu

* 2005 WKBF Avrupa Kickboks Şampiyonu

* 2004 WAKO Thaiboks Dünya Şampiyonu

* 2003 "Kristall Cup" Kickboks Şampiyonu

* 2002 "Kristall Cup" Kickboks Şampiyonu

* 2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboks Şampiyonu

* 2001 IFMA Avrupa Muay Thai Şampiyonu

* 2000 WAKO Thaiboks Dünya Şampiyonu

KURULUŞ OSMAN 35.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?