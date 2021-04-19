Müge Anlı Sinan Özen'i ofisinde bastı! Sinan Özen 'cansın seni sevmeyenler yansın!' dedi o anlar sosyal medyayı salladı

Müge Anlı Sinan Özen'i ofisinde bastı! Sinan Özen 'cansın seni sevmeyenler yansın!' dediği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı artık yalnızca hafta içi 10.00-12-45 arası değil her an sevenleri ile birlikte... Radikal bir kararla Instagram hesabı açan Anlı paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Yakın dostu Sinan Özen'i ofisinde ziyarete giden Müge Anlı, Instagram'dan o anların videosunu takipçileri ile paylaştı. Aynı videoyu Özen de kendi sosyal medya hesabından paylaşırken, ikilinin güzel arkadaşlığını yansıtan video izleyenlere tebessüm ettirdi. Uzun bir süredir görüşemeyen arkadaşlar hasret giderdi sosyal medya onları konuştu. Müge Anlı, Sinan Özen'in kızı Neva için Atv ekranlarında yayınlanan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dua istemişti...