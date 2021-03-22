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Merve Boluğur'dan sarmaş dolaş ateşli ifşa paylaşımı!

Merve Boluğur'dan sarmaş dolaş ateşli ifşa paylaşımı!
22.03.2021 01:05
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Merve Boluğur'dan sarmaş dolaş...
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Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi? Daha önce "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamasıyla günlerce konuşulan Merve, boş zamanlarında önce Youtuberlığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, Instagram hesabından bir erkekle sarmaş dolaş çekildiği ateş emojili bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımı gören herkes Merve Boluğur'un yeni sevgilisini ifşa edip aşkı ilan etti gibisinden algıladı. İşte Boluğur'un ateşli paylaşımı...


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