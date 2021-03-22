Acun Ilıcalı'nın sevdiği isim Survivor 2021'in şampiyonunu Survivor Panoroma'da açıkladı

Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'da ifşa şoku yaşandı. Sosyal medyada ' Survivor şampiyonu belli oldu mu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Birleşme partisi için gün sayılırken Acun Ilıcalı'nın sevdiği isim Survivor Panoroma adlı programda Survivor 2021'in şampiyon olacak ismini "Bakın net konuşuyorum" diyerek açıkladı. Ancak Survivor hayranları, bu iddianın ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. Herkesi şok eden açıklamanın ardından Acun Ilıcalı zor durumda kaldı. İşte Survivor 2021'in şampiyonunu ifşa eden Hakan Hatipoğlu'nun sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen ifşa açıklaması.

Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın DJ olarak partiye geleceğini açıkladı. Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini de duyurdu. Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek"

ŞAMPİYON BELLİ!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panoroma adlı programda Survivor 2021 değerlendirmesi yapılırken "Net konuşuyorum" diyerek açıklamasını yapan program sunucusu ve yorumcusu olan Hakan Hatipoğlu, "Benim için Survivor şampiyonu yüzde 90 Poyraz. Bakın yüzde 90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. Yüzde 90 Poyraz yüzde onu da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Survivor yarışmasında mücadele eden Hakan Hatipoğlu'nun bu açıklamaları Survivor izleyicilerinde büyük şaşkınlık yarattı. Yarışmada yaşanan olayların ve gelişmelerin değerlendirildiği, yarışanların analizlerine yer verildiği televizyon programı Survivor Panaroma'da yapılan bu açıklama, sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü.