İbrahim Tatlıses'in konuğu İsmail YK sosyal medyayı salladı! 'Hiç değişmemişsin' yorumlarının havada uçuştuğu İsmail YK meğer...

İbrahim Tatlıses'in konuğu İsmail YK sosyal medyayı salladı! 'Hiç değişmemişsin' yorumlarının havada uçuştuğu İsmail YK'nın yaşı ise herkesi şaşırttı. Her cumartesi birbirinden ünlü isimleri İbo Show'da misafir eden İbrahim Tatlıses'in programının son bölümüne İsmail YK, dansıyla damgasını vurdu. Gerçek adı İsmail Yurtseven olan şarkıcı İsmail YK'nın son halini görenler, 'Hiç değişmemişsin' yorumları yaparken, şarkıcının yaşı herkesi şaşırttı.

İbrahim Tatlıses'in konuğu İsmail YK sosyal medyayı salladı! 'Hiç değişmemişsin' yorumlarının havada uçuştuğu İsmail YK, özellikle 2005-2010 yılları arasında müzik dünyasında ismini duyurmayı başardı. İsmail Yurtseven, İbo Show'da 'Çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına kıtlasın' şarkısında dans edince olanlar oldu.