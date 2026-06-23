Ufuk Bayraktar'ın "Haraç ve saldırı" davasında karar çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ Zayn Sofuoğlu İle pistte bir araya geldi

Breaking Bad hayranlarını şaşırtan iddia: Giancarlo Esposito Müslüman mı oldu?

Volkan Konak'ın kızından yürek yakan Babalar Günü paylaşımı: "Bana Bir Masal Anlat Baba"

Volkan Konak'ın kızından yürek yakan Babalar Günü paylaşımı: "Bana Bir Masal Anlat Baba"