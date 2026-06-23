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Ufuk Bayraktar'ın "Haraç ve saldırı" davasında karar çıktı!

Ufuk Bayraktar'ın "Haraç ve saldırı" davasında karar çıktı!

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeyi koruma adı altında para istediği ve işletme sahibine saldırdığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Volkan Akbaş'ın beraatine, Ufuk Bayraktar hakkındaki suç yönünden ise şikayet yokluğu nedeniyle davanın düşmesine hükmetti. Karara sevinen Ufuk Bayraktar, "Yanlış anlaşılma oldu diye öğrencilere, gençlere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

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