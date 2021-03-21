Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi?

Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi? Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileri ile etkileşim içerisinde olan oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak. Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kaldıktan sonra gönlünü her defasında kumral bir yakışıklıya kaptıran ve yüzü bir kez bile gülmeyen Merve Boluğur, zor günleri atlattı. Daha önce "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamasıyla günlerce konuşulan Merve, boş zamanlarında önce 'Yotuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, Instagram'dan bir erkekle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaşınca herkes aynı soruyu sordu; 'Sevgilisi mi?'

21.03.2021 17:04 - Son Güncelleme: 21.03.2021 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





