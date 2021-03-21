Bugünkü
Takvim

Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi?

Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi? Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileri ile etkileşim içerisinde olan oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak. Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kaldıktan sonra gönlünü her defasında kumral bir yakışıklıya kaptıran ve yüzü bir kez bile gülmeyen Merve Boluğur, zor günleri atlattı. Daha önce "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamasıyla günlerce konuşulan Merve, boş zamanlarında önce 'Yotuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, Instagram'dan bir erkekle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaşınca herkes aynı soruyu sordu; 'Sevgilisi mi?'

21.03.2021 17:04 - Son Güncelleme: 21.03.2021 17:23
Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi?

SEVGİLİSİ Mİ?

Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur Instagram'dan bir erkekle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Herkes yüzünü göstermeyen gizemli kişinin kim olduğunu merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi?

Merve Boluğur aradığı kumralı buldu! Aşkta yüzü gülmeyen Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klibinde yer alması için yakışıklı ve seksi bir erkek aradığını ifade eden Merve Boluğur, istediğini buldu.

Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi?

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, magazin gündeminden düşmüyor. YouTube kanalı açmasının ardından bu şarkıcılığa da soyundu. Şarkıcılığın hayali olduğunu söyleyen Merve Boluğur, "Bomba gibi geliyorum. Şarkımı çok güzel bir noktaya getirdim. Birkaç şarkı daha yazdım" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi?

Merve'ye en sert eleştri ise ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur'dan ateşli paylaşım! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un sarmaş dolaş poz verdiği kişi sevgilisi mi?

İkilinin arasında başlayan atışma magazin gündeminde günlerce konuşulurken, Merve'den sosyal medyada bir hamle daha geldi. İlk klibin şubat ayında çekeceğini söyleyen Merve Boluğur, bu sırada "Klibinde oynayabilirim, çok seksiyim" diyen erkek takipçisinden fotoğraf istedi.