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Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı yine iş başında! Yasmin Erbil pembe minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı yine iş başında! Yasmin Erbil pembe minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı
27.05.2021 12:16
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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda baba Mehmet Ali Erbil kızının fotoğrafını sansürlese de, Yasmin kendine sansür işlemediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yasmin Erbil, son olarak pembe mini elbisesiyle verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Erbil'in paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o pozları…


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