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Bebek için mi evleniyor? Şeyma Subaşı hamilelik iddiaları sonrası bunu yaptı çarşı pazar fena karıştı!

Bebek için mi evleniyor? Şeyma Subaşı hamilelik iddiaları sonrası bunu yaptı çarşı pazar fena karıştı!
28.05.2021 11:51
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Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, Ibiza'daki tatiline devam ediyor. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan (36) hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın (30) son paylaşımı, dedikoduları alevlendirdi. Subaşı'nın pozlarını gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı aynı yorumu yaptı.


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