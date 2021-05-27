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Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı yine iş başında! Yasmin Erbil pembe minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda baba Mehmet Ali Erbil kızının fotoğrafını sansürlese de, Yasmin kendine sansür işlemediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yasmin Erbil, son olarak pembe mini elbisesiyle verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Erbil'in paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o pozları…

27.05.2021 01:56 - Son Güncelleme: 27.05.2021 01:56
Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı yine iş başında! Yasmin Erbil pembe minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

MALİ, KIZININ FOTOĞRAFINA SANSÜR UYGULAMIŞTI
Mehmet Ali Erbil, kızının doğum gününde bir fotoğrafını paylaşırken göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı yine iş başında! Yasmin Erbil pembe minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

Babasının sansürünü es geçen Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle peş peşe yayınladığı cesur pozlar dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı yine iş başında! Yasmin Erbil pembe minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

Erbil'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa süre içinde gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı yine iş başında! Yasmin Erbil pembe minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

Yasmin Erbil'in takipçileri, kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşıma "Barbie Yasmin", "Aman baban görmesin" gibi yorumlarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı yine iş başında! Yasmin Erbil pembe minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı

Öte yandan süper minisiyle objektif karşısına geçen Yasmin Erbil'in boyu merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Yasmin Erbil'in boyunu araştırmaya başladı.