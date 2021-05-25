Haberler Video Magazin Videoları Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'i yolda böyle görseniz tanımanıza imkan yok!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'i yolda böyle görseniz tanımanıza imkan yok!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'i yolda böyle görseniz tanımanıza imkan yok!
25.05.2021 16:45
Ana Sayfa 02:01
Çamlıca Kulesi cumartesi günü...
Ana Sayfa 02:12
Yardıma muhtaç insanlarla...
Ana Sayfa 05:20
Soyguna ara verip sıkışan...
Ana Sayfa 02:49
700 bin kamu işçisi için zam...
Ana Sayfa 00:45
Gizli aşıklar fena görüntü...
Ana Sayfa 42:46
"Herkesi uyarıyorum hedef...
Ana Sayfa 00:16
Hangisi Kenan ayırt etmek çok...
Ana Sayfa 01:15
Torba dolusu müjde
Ana Sayfa 01:41
Hibe desteği başvurusu nasıl...
Ana Sayfa 04:00
Eyüp'te korkutan yangın!
Ana Sayfa 02:06
Davutoğlu 'Hepinizi...
Ana Sayfa 05:07
Milli futbolcu Okay Yokuşlu:...

Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı adından fazlasıyla söz ettiriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer oldu. Diğer aile bireyleri gibi psikoloji rahatsızlığa sahip olan Neriman aslında bir Mazoşist. Vücudunda yaralar açan ve üzerine kolonya döküp duyduğu acıdan zevk alan Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer için Masumlar Apartmanı kariyerinde büyük bir basamak oldu. Şimdi hakkında pek çok şey merak edilen Gizem Katmer'in çocukluk yıllarına ait fotoğraflar şaşkınlık yarattı. Gizem Katmer fazlasıyla değişmiş.


Magazin Videoları